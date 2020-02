Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Diebe stahlen Navis und Kupferleitungen

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Diebe bauten Navis aus - Offenbach

(aa) Autoknacker waren in der Nacht zum Mittwoch in der Blücherstraße, am Ernst-Griesheim-Platz und im Lichtenplattenweg unterwegs und bauten aus drei geparkten Autos - VW Passat, 3er BMW sowie VW Tiguan - die Navigationssysteme aus. An den Fahrzeugen waren keine Aufbruchspuren festzustellen. Der Wert der Beute liegt bei etwa 4.000 Euro, wobei auch noch ein Laptop und ein Tablet gestohlen wurden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

Diebstahl von Kupferleitungen - Niederdorfelden

(aa) Diebe waren in der Nacht zum Mittwoch auf einer Baustelle in der Straße "An der Rosenhelle" zugange. Sie stahlen etwa 320 Kilogramm Kupferleitungen im Wert von zirka 2.000 Euro. Auf einem naheliegenden Feld entfernten die Täter die Ummantelungen der Leitungen und ließen diese zurück. Die Tatzeit lag zwischen 18 und 7 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer der Polizeistation Maintal 06181 4302-0 zu melden.

Offenbach, 26.02.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell