Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zwei Einbrüche; Polizei nimmt mutmaßliche Schläger fest und Klingel- und Firmenschild mit Hakenkreuzen beschmiert - Kripo bittet um Hinweise.

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbruch in Bowlingcenter - Heusenstamm

(fg) Auf ein Bowlingcenter in der Industriestraße hatten es Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntagabend, 22 Uhr und Dienstagmorgen, 8.30 Uhr, abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Einbrecher eine Terrassentür des Gebäudes auf, betraten anschließend den Innenraum und machten sich an zwei Spielautoamten zu schaffen. Nachdem sie diese aufgehebelt und das darin befindliche Geld an sich genommen hatten, flohen sie. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Einbruch im Germanenweg - wer hat etwas davon mitbekommen? - Dietzenbach

(aa) Einbrecher erbeuteten am Dienstagabend im Germanenweg eine Armbanduhr und eine Halskette; zuvor waren sie durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Kripo sucht nun Zeugen, die zwischen 17.45 und 19.45 Uhr in der Straße und insbesondere im Bereich der 30er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich auf der Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

3. Polizei nimmt mutmaßliche Schläger fest - Mühlheim

(aa) Zwei Fußgänger wurden am Dienstagnachmittag im Offenbacher Weg von zwei Männern geschlagen und leicht verletzt. Polizeibeamte nahmen kurz darauf zwei Verdächtige im Alter von 16 und 18 Jahren vorläufig fest. Gegen 17.15 Uhr trafen die 21 und 22 Jahre alten Geschädigten auf eine Gruppe junger Männer und wurden zunächst nach einer Zigarette gefragt. Daraufhin kam es wohl zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf den Fußgängern jeweils gegen den Kopf geschlagen wurde. Einer soll einen Schlagring benutzt haben. Anschließend waren die Täter geflüchtet. Auf die Beschuldigten, die in Mühlheim wohnen, kommen nun Strafverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu.

Main-Kinzig-Kreis

1. Klingel- und Firmenschild mit Hakenkreuzen beschmiert - Kripo bittet um Hinweise - Hanau

(aa) Unbekannte hinterließen an zwei Stellen in der Marktstraße Hakenkreuze: Zwischen Montagmittag und Dienstagvormittag an einem Klingelschild und am Dienstag, zwischen 7 und 9.15 Uhr, auf einem Firmenschild. Der oder die Täter benutzten offensichtlich einen Textmarker. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 26.02.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell