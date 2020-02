POL-OF: Junger Mann soll Hitler-Gruß gezeigt haben; Achtbarer Finder brachte Geldbörse zur Polizei; "Bär, Krokodil und Pilot" gerieten in Streit und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Junger Mann soll Hitler-Gruß gezeigt haben - Offenbach

(aa) Ein 18-Jähriger aus Frankfurt muss sich einem Strafverfahren stellen, weil er am Sonntag in einer Diskothek am Nordring einen Bekannten mit den Worten "Heil Hitler" und mit gehobenem rechten Arm verabschiedet haben soll. Ein Mitarbeiter der Diskothek hatte den Vorfall beim 2. Polizeirevier angezeigt. Mehrere Zeugen sind der Polizei bereits bekannt.

2. Achtbarer Finder brachte Geldbörse zur Polizei - Offenbach

(aa) Ein 51-jähriger Offenbacher erschien am Sonntagmittag auf dem 1. Polizeirevier und übergab den Beamten eine Geldbörse, die er zuvor in der Waldstraße gefunden hatte. Darin befanden sich neben Ausweispapieren und Karten auch über 4.000 Euro. Das Portemonnaie gehört einem 42-Jährigen aus Offenbach. Der ehrbare Finder verzichtete darüber hinaus auf einen Finderlohn.

3. Autofahrer fährt Schlangenlinien - weitere Zeugen gesucht - Dietzenbach

(as) Sonntagnachmittag war einem Zeugen ein silberner VW Polo besetzt mit drei Männern zunächst auf der Bundesautobahn 661 aufgefallen, weil er Schlangenlinien fuhr. Anschließend soll er gegen 16 Uhr mit hoher Geschwindigkeit und rücksichtslosen Fahrmanövern in Richtung Gravenbruch gefahren sein. Erst in Dietzenbach verlor der Zeuge den Polo aus den Augen. Die Polizei hat dank des Zeugens bereits den VW ermittelt. Nun werden weitere Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

4. Wer besprühte die Wand mit Hakenkreuzen? - Seligenstadt

(aa) Unbekannte sprühten mit brauner Farbe in der Kapellenstraße in der Unterführung in Höhe der Konrad-Adenauer-Straße Hakenkreuze und SS-Runen an die Wand. Festgestellt wurde dies am Samstagmittag. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

2. "Bär, Krokodil und Pilot" gerieten in Streit - Wächtersbach

(aa) Während nach derzeitigen Erkenntnissen der Faschingsumzug und der anschließende "Festrummel" auf dem Messegelände am Sonntagnachmittag aus polizeilicher Sicht störungsfrei verliefen, mussten Polizeibeamte mehrfach zu kleineren Auseinandersetzungen zum Parkplatz Globus, auf dem sich etliche Jugendliche aufhielten, ausrücken. Die Beamten erteilten insgesamt zehn Platzverweise. Unter anderem meldeten Zeugen kurz nach 17.30 Uhr eine Schlägerei. Als die Streifen eintrafen, sollen zwei am Boden liegende junge Männer aufeinander eingeschlagen haben. Die Beamten trennten die Betroffenen. Nach ersten Erkenntnissen waren ein 16-Jähriger im Bärenkostüm, ein 17-Jähriger im Krokodilkostüm und ein 18-jähriger "Pilot" in Streit geraten. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen waren offensichtlich unversehrt. Des Weiteren muss sich nun ein 21-Jähriger aus Bad Orb wegen Verdachts einer Sachbeschädigung verantworten; er soll kurz vor 16 Uhr mit der Faust die Glastür zum Wächtersbacher Polizeiposten eingeschlagen haben. Am Bahnhof wurde die Abreise der feiernden Narren von den Kollegen der Bundespolizei begleitet, wobei auch hier keine relevanten Vorkommnisse gemeldet wurden.

2. Unfallflucht offensichtlich geklärt - Hinweis ging nach Zeugenaufruf ein - Hasselroth/Gondsroth

(aa) Nach einem Unfall, der sich am späten Donnerstag, den 13. Februar, in der Richard-J.-Ruff-Straße ereignet hatte und bei dem ein 26-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde (wir berichteten), konnten die Beamten der Unfallfluchtgruppe nun den mutmaßlichen Fahrer und den gesuchten Fiat Panda ermitteln. Nach dem am 17. Februar gestarteten Zeugenaufruf ging bei den Beamten der entscheidende Hinweis anonym ein. Wegen Verdachts der Unfallflucht muss sich nun ein 46-Jähriger aus Erlensee verantworten.

