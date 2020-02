POL-OF: Einbrecher waren zugange; Jugendliche wurde unsittlich angefasst; Sattelzugfahrer übersah wohl Sperrhänger und Wer sah den Mann mit den schulterlangen Haaren?

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Einbrecher waren zugange; Jugendliche wurde unsittlich angefasst; Sattelzugfahrer übersah wohl Sperrhänger und Wer sah den Mann mit den schulterlangen Haaren?

1. Einbrecher waren in der Patershäuser Straße zugange - Heusenstamm

(aa) Einbrecher waren am Montagabend in der Patershäuser Straße unterwegs: Zwischen 18 und 20 Uhr brachen sie die rückwärtige Terrassentür zu einem Einfamilienhaus auf und durchsuchten das Domizil. Noch steht nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Einbrecher hebelten ein oberes Fenster auf - Langen

(aa) Einbrecher stiegen am Montagabend in der Theodor-Heuss-Straße über ein Fenster im ersten Stock in ein Einfamilienhaus ein und verließen es später über die Terrassentür im Erdgeschoss. Zwischen 18.30 und 23.20 Uhr gelangten die Täter über eine Außentreppe an das Fenster und hebelten es auf. Anschließend durchsuchten die Diebe die Schränke und sackten Geld und Schmuck ein. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

3. Jugendliche wurde unsittlich angefasst - Seligenstadt

(aa) Eine Jugendliche wurde am Montagnachmittag nach dem Fastnachtsumzug von einem etwa 1,75 Meter großen Mann unsittlich angefasst. Die Rodgauerin befand sich kurz nach 17 Uhr auf dem Marktplatz, als der Unbekannte sie von hinten packte, hochhob und fest an sich drückte. Die Jugendliche wehrte sich, woraufhin der Mann sie losließ. Er hatte schwarze lockige Haare, trug schwarz/weiße Turnschuhe, eine schwarze Teddyjacke und eine Camouflage-Weste darüber. Er war offensichtlich angetrunken und in einer Gruppe unterwegs. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

1. Sattelzugfahrer übersah wohl Sperrhänger - Hammersbach/BAB 45

(mf) Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen auf der Bundesautobahn 45 zwischen der Anschlussstelle Langenselbold West und Hammersbach übersah ein Sattelzugfahrer gegen 2.15 Uhr einen abgestellten Lastkraftwagen mit Sperrhänger. Aufgrund von Brückenarbeiten war die rechte Fahrbahn gesperrt und ein Hänger abgestellt. Weshalb der 42-jährige Fahrer des Sattelzugs nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und mit dem Sperrhänger zusammen stieß, bedarf weiterer Ermittlungen. Der Sattelzuglenker kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 45.000 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Autobahnpolizei in Langenselbold.

2. Einbruch in Einfamilienhaus - Bruchköbel

(aa) Einbrecher waren am Montag in ein Einfamilienhaus im Saalburgring eingedrungen und haben Schmuck erbeutet. Zwischen 16 und 21.15 Uhr hatten die Diebe die Terrassentür an der Hausrückseite aufgehebelt und anschließend die Schränke durchwühlt. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

3. Wer sah den Mann mit den schulterlangen Haaren? - Maintal

(fg) Die Polizei in Maintal sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Sonntagabend einen 46-Jährigen beim Ausladen seines Autos im Fechenheimer Weg (200er-Hausnummern) angegangen hatte. Der etwa 1,70 Meter große Mann mit schulterlangen dunklen Haaren versuchte offenbar dem Anwohner gegen 19.20 Uhr ein Bein zu stellen und diesen festzuhalten. Da ihm dies nicht gelang, rannte er davon. Hierbei verlor er eine Wollmütze, die eine eingesetzte Streife sicherstellte. Was der Unbekannte genau wollte, ist derzeit nicht bekannt. Fest steht, dass es zuvor gegen 18.20 Uhr in der Erfurter Straße in Bischofsheim einen ähnlichen Vorfall gab. Auch hier ging ein 20 bis 25 Jahre alter Mann auf einen Anwohner zu, machte sich dann allerdings aus dem Staub. Aufgrund der Täterbeschreibung geht die Polizei davon aus, dass es sich um dieselbe Person handelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

