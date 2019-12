Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Brand einer Papiertonne

Quakenbrück (ots)

Am Montag um 22:35 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Wilhelmstraße zu einem Mülltonnenbrand gerufen. Aus unbekannter Ursache waren eine Papiertonne und eine angrenzende Gartenhecke in Flammen aufgegangen. Ein couragierter Anwohner löschte das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Wer Hinweise zur Brandentstehung geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Quakenbrück unter 05431 90330 oder 05439 9690.

