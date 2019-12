Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall im Kreisverkehr: 49-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt

Selm (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Selm am Montagnachmittag (02.12.2019) ist ein 49-jähriger Selmer schwer verletzt worden. Ein 48-jähriger Lüdinghausener war gegen 17.10 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf der Werner Straße in Fahrtrichtung Selm unterwegs, als er in den Kreisverkehr einbog und den 49-jährigen Selmer auf seinem Roller übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Mofafahrer schwer verletzt wurde und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Die Feuerwehr Selm sperrte den Kreisverkehr kurzzeitig und streute die ausgelaufenen Kraftstoffe ab.

