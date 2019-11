Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191127 - 1219 Die Polizei Koblenz bittet um Mithilfe - 23-Jähriger vermisst

Frankfurt (ots)

(dr) Seit Donnerstag, 07.11.2019 wird der 23 Jahre alte Mohammed I.A. Asous aus Mülheim-Kärlich / Rheinland-Pfalz vermisst. Der Student der Fachhochschule Koblenz wurde zuletzt gegen 18:00 Uhr an seinem Wohnsitz in der Bachstraße gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war er mit einem schwarzen Anorak und einer blauen Jeans bekleidet. Er führte einen gemusterten Rucksack mit sich. Seit dem fehlt von Herrn Asous jede Spur. Herr Asous ist schlank, hat arabisches Aussehen, mittellange, meist hochgestylte dunkle Haare.

Fotos des Vermissten finden Sie unter: https://s.rlp.de/sA74R

Derzeit liegen uns Hinweise vor, dass sich Herr Asous im Raum Frankfurt aufhalten könnte.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1032690, oder an jede andere Polizeidienststelle.

Näheres ist der Meldung "POL-PPKO: 23-Jähriger aus Mülheim-Kärlich immer noch vermisst" zu entnehmen.

