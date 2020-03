Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Viehzuchtanlage

Bückeburg/Evesen (ots)

(ma)

Unbekannte Täter sind von Sonntag auf Montag in eine in Teilbereichen noch im Bau befindliche Milch-und Viehzuchtanlage in Bückeburg/Evesen eingebrochen. Die neu errichtete und bereits betriebene Anlage wurde von den Einbrechern über eine aufgebrochene Tür betreten.

Im Gebäude wurden diverse Kupfermaterialien und Installationsgegenstände entwendet.

Die Straftäter versuchten noch weiteres Kupferkabel zu entwenden, das in einem verschlossenem Raum gelagert wurde, scheiterten jedoch beim Aufhebeln der Tür.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 3.500 Euro.

Hinwiese von möglichen Zeugen nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

/

