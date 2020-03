POL-DH: --- Unfälle in Bassum-Helldiek und Hemsloh

Polizeiinspektion Diepholz

Hemsloh - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstag gegen 15.50 Uhr auf der B 214 wurde zum Glück niemand verletzt, der Sachschaden wird aber auf mindestens 5000 Euro beziffert. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die B 214 von Diepholz in Richtung Barver und wollte einen vorausfahrenden Lkw überholen. Beim Ausscheren übersieht sie den sich bereits im Überholvorgang befindenden 31-jährigen Pkw-Fahrer. Dieser versuchte auszuweichen, kollidierte dabei aber mit dem Lkw eines 63-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Bassum-Helldiek - Auffahrunfall

Am gestrigen Donnerstag gegen 08.00 Uhr wurde eine Pkw-Fahrerin bei einem Auffahrunfall auf einer Gemeindestraße leicht verletzt. Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Gemeindestraße in Richtung Ringmar. Als ein 31-jähriger Fahrer eines Pkw seine Fahrt verlangsamte um abzubiegen, konnte die nachfolgende 34-jährige Fahrerin ihren Pkw noch abbremsen. Die 45-Jährige konnte nicht mehr ausreichend abbremsen und fuhr auf den Pkw der 34-Jährigen auf. Diese wurde dann auf den Pkw des 31-Jährigen geschoben. Die 34-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Schaden von zusammen mindestens 5500 Euro.

