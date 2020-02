Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen:Unter Drogeneinfluss mit PKW unterwegs; Walsrdoe: In Innenstadt randaliert

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.02.2020 Nr. 1

03.02./ Unter Drogeneinfluss mit PKW unterwegs Schneverdingen: Bei Verkehrskontrollen am Sonntagabend in der Schneverdinger Innenstadt ergab sich gleich in zwei Fällen der Verdacht, dass die Fahrzeugführerinnen unter dem Einfluss von Drogen standen. Eine 43jährige PKW-Fahrerin räumte Drogenkonsum ein und wie sich bei der weiteren Kontrolle herausstellte war sie auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Drogentest bei einer 28jährigen Autofahrerin verlief ebenfalls positiv. Beiden Frauen wurden eine Blutprobe entnommen und es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

01.02./ In Innenstadt randaliert Walsrode: Unbekannte randalierten am Samstagabend, gegen 21:45 Uhr, in der Langen Straße in Walsrode. Hierbei kam es zu Beschädigungen an der Außendekoration vor einem Spielkasino. An einer Bar wurde eine Fensterscheibe eingeworfen und bei einer Versicherungsagentur wurde die gläserne Eingangstür beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 1300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Walsrode unter 05161/984480 zu melden.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon +49 5191 / 9380-104 Email: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Frank Rohleder

Telefon: 05191/9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell