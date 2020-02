Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Demonstration von Tierschützern; Munster: Motorradfahrer musste Schieben; Neuenkirchen: Auseinandersetzungen bei Feier; Schneverdingen: Betrunkener Autofahrer

Heidekreis (ots)

01.02.2020 / Demonstration von Tierschützern in Walsrode

Walsrode: Am 01.02.2020, ab 14:00 Uhr fand in Walsrode eine Demonstration von ca. 110 Tierschützern statt. Nach einer Kundgebung in der Nähe des Walsroder Bahnhofs wurde der Demonstrationsumzug von der Polizei durch die Walsroder Innenstadt begleitet. Die Veranstaltung verlief ohne Probleme und war gegen 16:45 Uhr beendet.

01.02.2020 / Eigentümer erkennt Fahrrad wieder

Walsrode: Am Samstagmittag teilte der Mitarbeiter einer Tankstelle in der Hannoverschen Straße der Polizei mit, dass er sein Fahrrad wiedererkannt habe, welches ihm in der Woche zuvor an gleicher Stelle entwendet worden war. Problem an der Sache war, dass der Eigentümer keine Anzeige erstattet hatte und die Eigentumsverhältnisse erst geklärt werden mussten. Der 19-Jährige, der mit dem Fahrrad unterwegs gewesen war, gab glaubhaft an, dass er das Fahrrad von einer anderen Person geschenkt bekommen habe. Diese Person wird wohl in Kürze erklären müssen, wie sie an das Fahrrad gelangt ist. Der rechtmäßige Eigentümer erhielt sein Fahrrad zurück.

In diesem Zusammenhang ergeht der Hinweis der Polizei, Fahrraddiebstähle anzuzeigen, da es wie im vorliegenden Fall sonst zu Problemen bei der Feststellung der Eigentumsverhältnisse kommen kann.

01.02.2020 / Wohnungseinbruch

Bierde: Am Samstag, in der Zeit von 13:40 Uhr bis 23:05 Uhr, kam es in Bierde zu einem Tageswohnungseinbruch. Nachdem von mindestens einem unbekannten Täter ein Schuppen aufgebrochen worden war, wurde mit dem dort vorgefundenen Werkzeug eine Kellertür geöffnet und ein Fenster eingeschlagen. Unter Mitnahme von Bargeld und Schmuck wurde der Tatort wieder verlassen.

01.02.2020 / Sachbeschädigung unter Drogen

Walsrode: Am Samstagabend, gegen 19:25 Uhr, kam es in der Heinrich-Hertz-Straße bei einem Supermarkt zu einer Beschädigung des Zaunes. Tatverdächtig sind drei männliche Personen im Alter von 22, 26 und 31 Jahren. Bei dem 26-Jährigen wurde eine geringe Menge Marihuana festgestellt. Neben der gegen alle drei gerichteten Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung wurde gegen den 26-Jährigen ein weiteres Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

31.01.2020 / Motorradfahrer musste Schieben

Munster: Am Freitagmittag ist einer Polizeistreife ein Motorradfahrer auf der B 71 aufgefallen, der mehrere PKW trotz Gegenverkehr überholt hat. Die Beamten nahmen daher die Verfolgung auf und konnten den Motorradfahrer in Dethlingen stoppen. Bei der nun durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus zeigte sich, dass das hochmotorisierte Motorrad nicht zugelassen war und er es mit einem anderen, entwerteten Kennzeichen versehen hatte. Neben der Verkehrsordnungswidrigkeit erwarten den jungen Mann nun mehrere Strafverfahren. Das Motorrad musste er notgedrungen schiebend nach Munster verbringen.

01.02.2020 / Betrunkener Autofahrer

Schneverdingen: Am Samstagabend wird in der Feldstraße in Schneverdingen, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, Alkoholgeruch bei dem 39-jährigen Fahrzeugführer bemerkt. Ein Test ergibt einen Wert von 1,25 Promille, worauf eine Blutprobenentnahme erfolgt und der Führerschein beschlagnahmt wird.

01.02.2020 / Barbesucher geschlagen

Am Samstagmorgen wird das 31-jährige Opfer in einem Tanzlokal in der Oststraße in Schneverdingen, nachdem anfangs eine verbale Provokation erfolgte, von 3 bis 4 Personen geschlagen und leicht verletzt. Täterhinweise sind vorhanden, weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Schneverdingen unter 05193/982500.

02.02.2020 / Auseinandersetzungen bei Feier

Neuenkirchen: In Neuenkirchen kommt es in der Nacht von Samstag zu Sonntag bei einer Veranstaltung zu zwei Auseinandersetzungen, bei welchen die Opfer Verletzungen erleiden, eine Brille beschädigt und ein Toilettenwagen in Mitleidenschaft gezogen wird.

