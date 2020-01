POL-HK: Soltau / A7: 14 E-Scooter beschlagnahmt

Polizeiinspektion Heidekreis

Soltau / A7: Weil ein Pkw am Mittwoch mit geöffnetem Kofferraum, aus dem Pakete herauszufallen drohten, die A 7 in Richtung Hannover befuhr, wurde das Fahrzeug von einer Polizeistreife gegen 11.50 Uhr angehalten. In den Paketen befanden sich 14 originalverpackte E-Scooter der Marke Segway. Die Kartons waren mit dünnen Bändern notdürftig gesichert. Die beiden männlichen Insassen aus Magdeburg konnten keinen Eigentumsnachweis zu der transportierten Ware vorweisen. Da der Verdacht bestand, dass die Ware aus einem Diebstahl stammt, beschlagnahmten die Beamten die Kartons. Nachdem die Personalien der 40 und 19 Jahre alten Männer festgestellt wurden, konnten sie aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden. Die Überprüfungen zur Herkunft der Ware konnte am Donnerstagvormittag abgeschlossen werden: Die E-Scooter sind im Rahmen einer Betrugstat im Raum Würzburg rechtswidrig erlangt worden und werden nun der zuständigen Dienststelle übersandt, um sie an den rechtmäßigen Eigentümer auszuhändigen.

