Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Haseldorf - junger Audi Fahrer fährt gegen einen Telefonmast

Bad Segeberg (ots)

Samstagnacht verletzte sich der Fahrer eines Audi A 5 bei einem Unfall auf der Landesstraße zwischen Haseldorf und Hetlingen schwer.

Ein 21-jähriger Mann aus dem Wedeler Umland fuhr am 25. Januar 2020 gegen 00:45 Uhr auf der Straße Hetlinger Deich in Richtung Hetlingen. Aus bisher unbekannter Ursache kam er mit seinem Auto in einer Rechtskurve in Höhe Grüner Damm nach links von der Straße ab. Er durchfuhr einen neben der Straße befindlichen Wassergraben und stieß gegen einen Telefonleitungsmast.

Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten Fahrer am Unfallort und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, um seine Fahrtüchtigkeit überprüfen zu können.

Die Polizei schätzt den entstanden Sachschaden auf etwa 24.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell