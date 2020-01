Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall in Henstedt-Ulzburg.

Bad Segeberg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, den 23. Januar, zwischen mehreren Fahrzeugen in Henstedt-Ulzburg sucht die Polizei nach zwei Beteiligten. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei bog um 07:50 Uhr ein Personenkraftwagen von der Bürgermeister-Steenbock-Straße nach rechts in den Neuen Weg. Ein Opel Zafira, der den Neuen Weg in Richtung Maurepasstraße befuhr, musste daraufhin abbremsen. Ein nachfolgender Volvo musste ausweichen und stieß mit einem entgegenkommenden Opel Adam zusammen. Personen wurden hierbei nicht verletzt, der entstandene Sachschaden an den beteiligten Pkw wird auf 5000 Euro geschätzt. Der abbiegende Pkw aus der Bürgenmeister-Steenbock-Straße sowie der auf dem Neuen Weg stark bremsende Pkw setzten ihre Fahrt fort.

Die Polizei sucht nach den Beteiligten und Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04193 99130 bei der Polizei in Henstedt-Ulzburg entgegengenommen.

