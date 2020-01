Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Feuer in einer städtischen Unterkunft

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 22. Januar 2020, ist es in einer kommunalen Unterkunft in Rellingen zu einem Feuer gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Gegen 17 Uhr wurde Polizei und Feuerwehr über Notruf sowie über eine Brandmeldeanlage mitgeteilt, dass es in einer Unterkunft für Geflüchtete in der Tangstedter Straße brennt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich bereits alle Personen selbstständig aus dem Haus begeben. Die Feuerwehr löschte den Brand ab. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist das Feuer im Flur des Erdgeschosses ausgebrochen. Hier wurden Möbelstücke sowie Teile des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Die Unterkunft ist durch Rußeinwirkung als Brandfolge derzeit nicht bewohnbar. Die 19 Bewohner erhielten von der Gemeinde andere Unterkünfte. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Es wurde niemand verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg versuchen nun, die Ursache des Feuers zu klären. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell