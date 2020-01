Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Verkehrswarnung aufgrund einer Demonstrationslage

Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 23. Januar 2020, findet eine Demonstrationslage in Pinneberg statt. Dadurch kann es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich kommen.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, sich hierauf einzustellen.

