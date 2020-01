Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Umzug der Polizeistation Norderstedt-Ost

Bad Segeberg (ots)

Die Polizeistation Norderstedt-Ost verlässt den bisherigen Standort in der Müllerstraße und bezieht zum 23. Januar 2020 neue Räumlichkeiten.

Ab diesem Tag befindet sich die Polizeistation auf dem Gelände des Einkaufszentrums Immenhof in der Poppenbütteler Straße 170 - 180 in 22851 Norderstedt. Während des Umzugs kann es zu Einschränkungen in der telefonischen Erreichbarkeit kommen. In diesem Falle steht das Polizeirevier Norderstedt unter der Telefonnummer 040-528060 zur Verfügung.

Ein separater Termin für Pressevertreter, an dem die Eröffnung offiziell begleitet werden kann, wird zeitnah bekanntgegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell