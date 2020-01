POL-HK: Kirchboitzen: In umgebauten Kuhstall eingebrochen; Hodenhagen: An Tür manipuliert; Munster: Einbruch in Gastronomiebetrieb; Walsrode: Einbruch in Fahrradgeschäft misslingt

Polizeiinspektion Heidekreis

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 29.01.2020 Nr. 2

28.01 / In umgebauten Kuhstall eingebrochen

Kirchboitzen: In der Zeit zwischen Freitag und Dienstag drangen Unbekannte in einen umgebauten Kuhstall in Kirchboitzen ein, der als Lager für ein Feldbahnmuseum genutzt wird. Nachdem sie das Gebäude betraten, entfernten sie sich wieder, ohne Gegenstände entwendet zu haben. Der Schaden am Schloss beträgt etwa 20 Euro.

28.01 / An Tür manipuliert

Hodenhagen: Unbekannte manipulierten in der vergangenen Woche an einer verschlossenen Kellertür eines Hauses an der Bahnhofstraße, sodass die Schlossblende samt Griffknauf verbogen wurde. In das Haus gelangten die Unbekannten nicht.

28.01 / Einbruch in Gastronomiebetrieb

Munster: In der Nacht zu Dienstag drangen Unbekannte über ein Fenster in ein Hotel am Friedrich-Heinrich-Platz ein und entwendeten aus einer Schublade im Gastronomiebereich eine geringe Menge Bargeld und einen Laptop. Der Schaden wird auf rund 280 Euro geschätzt.

28.01 / Einbruch in Fahrradgeschäft misslingt

Walsrode: Die Polizei Walsrode sucht Zeugen zu einem versuchten Einbruch aus der Nacht von Montag auf Dienstag. Unbekannte Täter hatten versucht, die Eingangstür eines Fahrradgeschäfts an der Bergstraße gewaltsam zu öffnen. Es blieb beim Versuch - die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Der Schaden an der Tür beträgt rund 350 Euro. Zeugenhinweise bitte unter 05161/984480.

28.01 / Transporter gewaltsam geöffnet

Walsrode: Unbekannte öffneten in der Nacht zu Dienstag gewaltsam die Hecktür eines Transporters, der an der Straße Flachsröten abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Hinweise unter 05161/984480.

29.01 / Fahrzeug beschädigt

Walsrode: Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Mittwoch einen Pkw, der an der Straße Am Rosengarten abgestellt war, indem sie Baumschaum oder ähnliches auf dem Fahrzeug aufbrachten. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat bitte unter 05161/984480.

28.01 / Unfall: Fahrradfahrer übersehen

Soltau: Ein 25jähriger Fahrradfahrer verletzte sich am Dienstag, gegen 14.10 Uhr schwer, als er von einem Pkw auf dem Radweg der Celler Straße erfasst wurde und stürzte. Der 68jährige Pkw-Fahrer war von einem Grundstück gekommen und hatte den entgegengesetzt der Fahrtrichtung fahrenden Zweiradfahrer übersehen. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

29.01 / Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Soltau: Die Polizei Soltau sucht einen Geschädigten zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag, 11.01.2020, zwischen 11.30 und 12.00 Uhr auf der Harburger Straße / Einmündung Johanna-Röders-Ring, ortsauswärts in Soltau ereignet hat. Ein 33jähriger Autofahrer touchierte einen parallel zur Fahrbahn geparkten Pkw und will sein Fahrzeug auf dem nächstmöglichen Parkplatz angehalten haben. Anschließend sei er zum Unfallort zurückgekehrt, den der Geschädigte bereits verlassen hatte. Der Geschädigte und Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau untre05191/93800 in Verbindung zu setzen.

