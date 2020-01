Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: +++ Hinweis zur Meldung Neuenkirchen: Mädchen bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen: Es muss heißen "Ein Pkw-Fahrer..." +++

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.01.2020 Nr. 1

28.01 / Mädchen bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Neuenkirchen: Die Polizei in Neuenkirchen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 24.01.2020, gegen 13.50 Uhr auf der Straße Am Schützenholz / Theodor-Storm-Straße ereignet hat. Ein Lkw-Fahrer hatte an der Einmündung ein 14jähriges Mädchen mit seinem Fahrrad frontal erfasst und dabei schwer verletzt. Hinweise unter 05195/9339715.

