POL-HK: Neuenkirchen:Mädchen bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen; Schwarmstedt: Nach Raub sucht Polizei Zeugen; Ihlhorn: Scheune aufgebrochen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.01.2020 Nr. 1

28.01 / Mädchen bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Neuenkirchen: Die Polizei in Neuenkirchen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 24.01.2020, gegen 13.50 Uhr auf der Straße Am Schützenholz / Theodor-Storm-Straße ereignet hat. Ein Lkw-Fahrer hatte an der Einmündung ein 14jähriges Mädchen mit seinem Fahrrad frontal erfasst und dabei schwer verletzt. Hinweise unter 05195/9339715.

27.01 / Nach Raub sucht Polizei Zeugen

Schwarmstedt: Zwei unbekannte Täter raubten am Montag, gegen 17.50 Uhr einer 71jährigen Frau am Mühlenweg die Handtasche. Sie schubsten die Schwarmstedterin zu Boden und rissen ihr die Tasche aus der Hand. Anschließend flüchteten sie in Richtung Bahnhof. Einer der männlichen Täter ist etwa 20 Jahre alt, athletisch, trug eine schwarze Hose und eine dunkle Jacke mit fuchsrotem Fell an der Kapuze. Zeugenhinweise bitte unter 05071/800350.

27.01 / Scheune aufgebrochen

Ihlhorn: Unbekannte durchtrennten am vergangenen Wochenende das Vorhängeschloss einer Scheune, begaben sich in die dahinterliegende Werkstatt und entwendeten zwei Motosägen und einen Laubbläser. Der Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

27.01 / Jugendliche Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Lindwedel: Polizeibeamte nahmen am Montagmorgen drei Einbrecher in einem Wohnhaus in Lindwedel fest. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass zwei der Täter von einem Garagendach über ein Fenster in das Haus einstiegen waren und die Polizei informiert. Als die Beamten das Haus umstellt hatten, kamen die Täter heraus. Einem weiteren Täter, der "Schmiere" stand, gelang zunächst die Flucht. Kurze Zeit später konnte auch er festgenommen werden. Die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

