Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Ohne Führerschein unterwegs

Soltau (ots)

Am Sonntagmorgen kontrollierten Polizeibeamte in Soltau einen 41 jährigen Autofahrer. In der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurde der Führerschein aufgrund von Verkehrsdelikten bereits entzogen. Seinen Weg musste der Kontrollierte daraufhin zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet neben einem Strafverfahren auch die Einziehung seines Fahrzeugs.

