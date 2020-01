Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Verkehrsunfall mit Folgen für das leibliche Wohl

Munster (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des famila Marktes in Munster. Eine 87-jährige Fahrzeugführerin verwechselte beim Einparken das Brems- mit dem Gaspedal und beschädigte hierbei einen Abfallbehälter und einen Stromkasten, der den Strom für den Betrieb einer Imbissbude vor dem Eingang des Einkaufsmarktes liefert sowie ein am Stromkasten abgestelltes Fahrrad der Imbissbudenverkäuferin. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Der Imbissbetrieb musste aufgrund des beschädigten Stromkastens vorsorglich eingestellt werden.

