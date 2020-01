Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch/Täter entwendet Akkuschrauber

Emmerich (ots)

In der Nacht von Donnerstag (23.01.2020) auf Freitag (24.01.2020) zwischen 19:00 Uhr und 07:30 Uhr überstieg ein unbekannter Täter den Zaun des Raiffeisenmarktes an der Speelberger Straße und brach in den Verkaufsraum des Marktes ein. Hier entwendete er einen Akkuschrauber und flüchtete unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 8730 entgegen. (cp)

