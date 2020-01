Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Engehausen: Brandstiftung: Jagdhütte brennt; Bad Fallingbostel: 29-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.01.2020 Nr. 1

26.01 / Brandstiftung: Jagdhütte brennt

Engehausen: Am Sonntagnachmittag setzen Unbekannte eine am Waldrand liegende Jagdhütte an der Dorfstraße in Essel in Brand. Dazu entzündeten sie hinter der Hütte gelagerte Paletten. Das Feuer griff von dort auf die Rückwand und anschließend auf den Dachstuhl des Gebäudes über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 in Verbindung zu setzen.

25.01 / 29-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Bad Fallingbostel: Ein 29jähriger Mann aus Bad Fallingbostel leistete am späten Samstagabend gegenüber Polizeibeamten Widerstand, als diese ihn in einem Garten am Edith-Stein-Weg aufhalten wollten. Vorher soll es im häuslichen Bereich zu Gewaltanwendungen gekommen sein. Der Mann kam den Aufforderungen nicht nach und schubste einen Polizeibeamten zu Boden. Als er seinerseits zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert wurde, setzte er sich - begleitet von lautem Schreien - erheblich zur Wehr. Nachdem er sich etwas beruhigt hatte, führte er einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,87 Promille. Der Mann wurde dem Gewahrsam in Soltau zugeführt, wo er die Nacht verbrachte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde für 14 Tage der Wohnung verwiesen. Außerdem leiteten die Polizisten mehrere Strafverfahren ein. Darüber hinaus stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe sicher, die der Mann unmittelbar vor Eintreffen der Ordnungshüter versteckt hatte.

