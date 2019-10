Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Autobahnpolizei Ahlhorn am 12. Oktober 2019

Delmenhorst (ots)

Pkw-Brand auf der BAB 1

Am Freitag gegen 20:30 Uhr bemerkte ein 72-Jähriger aus dem Emsland während der Fahrt auf der Autobahn 1, dass sein Pkw BMW Rauch entwickelte. Der Mann hielt seinen Pkw daraufhin auf dem Seitenstreifen in der Anschlussstelle Cloppenburg in der Gemeinde Emstek an. Nachdem er seinen Pkw verlassen und die Feuerwehr benachrichtigt hatte, geriet der Pkw in Vollbrand. Dieser wurde anschließend durch die alarmierte Feuerwehr Emstek gelöscht. Während der Löscharbeiten war die Anschlussstelle Cloppenburg in Fahrtrichtung Hamburg bis 21:45 Uhr voll gesperrt. Der Schaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

