Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Polizei dringt mit Spezialkräften in Wohnung ein

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.02.2020 Nr. 2

28.01 / Polizei dringt mit Spezialkräften in Wohnung ein

Schwarmstedt: Am Dienstagnachmittag kam es in Schwarmstedt zu einem Polizeieinsatz, der sich bis in die Abendstunden ausdehnte. Ein Hinweis auf zwei gegen ihren Willen festgehaltene junge Frauen führte dazu, dass in Soltau, am Sitz der Polizeiinspektion, ein Einsatzstab aufgerufen wurde, der das Einsatzgeschehen koordinierte. Gegen 21.00 Uhr befreiten Spezialeinsatzkräfte die Frauen im Alter von 16 und 18 Jahren. Sie konnten wohlbehalten aus dem Haus geführt werden. Ein 31jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

