Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 51-jähriger E-Biker schwer verletzt

Sundern (ots)

Ein 51-jähriger E-Biker stürzte am Montag am Bahnübergang zwischen Stemel und Hachen. Um 16.50 Uhr fuhr der Mann über die Stemeler Straße in Richtung Hachen. Als er die, neben der eigentlichen Fahrbahn liegende Überquerung nutze, stürzte der Sunderaner vom Fahrrad. Hierbei wurde er schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell