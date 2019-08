Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Ehefrau von Auto überrollt - Mann in Haft (Korrektur: Tatverdacht wegen Totschlags)

Am 30.09.2018 wurde in den Vormittagsstunden in Dorsten-Lembeck, Parkplatz Schloss Lembeck, eine 65jährige Frau von dem Pkw ihres Ehemannes überrollt. Die Frau verstarb an ihren Verletzungen. Nach Vorlage der Ergebnisse der von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenen Sachverständigengutachten erhärtete sich der Tatverdacht des Totschlags gegen den 79jährigen Ehemann und Fahrer des Fahrzeuges. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ das Amtsgericht Dorsten einen Haftbefehl, der am Dienstag, den 30.07.2019, vollstreckt und verkündet wurde.

