Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Taschenraub: Frau schreit Täter an; Hodenhagen: Tür hält; Schneverdingen: Autofahrer schläfrig und benommen; Munster: 1,87 Promille: Kontrolle über Pkw verloren

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.01.2020 Nr. 1

29.01 / Taschenraub: Frau schreit Täter an

Schwarmstedt: Am Mittwochabend, gegen 20.20 Uhr versuchte ein Unbekannter einer 57jährigen Frau auf der Kirchstraße in Schwarmstedt eine Tasche zu entreißen. Das Opfer hielt die Tasche fest und schrie den Täter an, der erschrocken über einen Schleichweg hinter dem Friedhof flüchtete. Täterbeschreibung: männlich, etwa 16 - 20 Jahre alt, circa 165 cm groß, schlank, europäisches Erscheinungsbild, trug dunkle Bekleidung (Kapuzenpulli und Jacke). Hinweise zur Tat bitte an die Polizeistation Schwarmstedt unter 05071/800350.

30.01 / Tür hält

Hodenhagen: In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte durch Aufhebeln der Hintertür eines Wohnhaues an der Bahnhofstraße in das Gebäude zu gelangen. Die Tür die hielt stand, das Haus wurde nicht betreten.

29.01 / Autofahrer schläfrig und benommen

Schneverdingen: Nach einem Zeugenhinweis auf eine mögliche Fahrt unter Alkoholeinfluss am Mittwochabend, gegen 20.00 Uhr versuchten Polizeibeamte das betreffende Fahrzeug im Stadtgebiet anzuhalten. Der Fahrer reagierte nicht. Das Fahrzeug fuhr schnell und langsam, geriet mehrmals fast auf die Gegenfahrbahn und fuhr beim Abbiegen über einen Gehweg. Die Beamten setzen den Streifenwagen vor den Pkw und bremsten ihn in der Gartenstraße aus. Der 37jährige Fahrer schien schläfrig sowie benommen und konnte den Anweisungen der Polizisten nur schwer folgen. Ein Drogentest verlief negativ. Ein durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 1,67 Promille. Blutprobe, Führerscheinbeschlagnahme und ein Strafverfahren folgten.

30.01 / 1,87 Promille: Kontrolle über Pkw verloren

Munster: Ein 24jährige Pkw-Fahrer verlor in der Nacht zu Donnerstag, gegen 00.00 Uhr beim Beschleunigen auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von seinem Fahrstreifen ab, kollidierte mit mehreren Baustellenbaken, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Der Unfall ereignete sich auf der Danziger Straße. Der Mann aus Munster verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 1,87 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell