Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec vor Verbrauchermarkt entwendet

Gronau (ots)

Ein Pedelec im Wert von circa 1.200 Euro haben Unbekannte am Dienstag in Gronau gestohlen. Das schwarz lackierte Damenrad des Herstellers Kreidler hatte verschlossen an einem Verbrauchermarkt an der Straße "Zum Lukaskrankenhaus" gestanden. Dort muss es in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr zu dem Diebstahl gekommen sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

