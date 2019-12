Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geflüchtet und im Graben gelandet

Bocholt (ots)

Die Flucht vor der Polizei endete im Straßengraben: Weil er keine Fahrerlaubnis besitzt, hat ein Bocholter sich und andere am Dienstag in Gefahr gebracht. Der 48-Jährige befuhr gegen 15.30 Uhr mit erkennbar überhöhter Geschwindigkeit den Barloer Weg in Bocholt. Als ein Polizeibeamter ihn anhalten wollte, gab der Mann jedoch Gas: Er ignorierte die Anhaltezeichen und flüchtete in Richtung Rhede. Schließlich kam das Fahrzeug auf der Straße "An den Tonwerken" von der Straße ab, als der Fahrer nach rechts in die Straße "Im Harberding" abbiegen wollte. Der Mann blieb unverletzt, der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

