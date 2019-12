Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Türen hielten Einbrechern stand

Borken (ots)

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Einbrecher am Sonntag versucht, Türen und ein Fenster des Kinocenters an der Johann-Walling-Straße in Borken zu öffnen. Dies misslang dem unbekannten Täter. Videoaufzeichnungen zeigen in der Zeit zwischen 06.35 Uhr und 06.45 Uhr eine Person mit Rucksack, die sich an den Türen zu schaffen macht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

