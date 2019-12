Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Motorroller entwendet und demoliert

Stadtlohn (ots)

Eine böse Überraschung erwartete einen Jugendlichen am Dienstag in Stadtlohn. Der 15-jährige hatte seinen Motorroller gegen 07.50 Uhr am Busbahnhof ab, als er gegen 13.30 Uhr zurückkehrte, war sein Roller nicht mehr da. Unbekannte Täter stellten den Roller nachdem sie offensichtlich damit gefahren waren mit starken Unfallschäden an der Dufkampstraße zurück. Der matt schwarze Helm, der im Helmfach verstaut war, bleibt verschwunden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell