Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Blutprobe statt Weiterfahrt

Gronau (ots)

Ein unfreiwilliges Ende hat am Dienstag die Autofahrt mehrerer Männer in Gronau gefunden. Polizeibeamte hatten einen 25 Jahre alten Fahrer am Nachmittag auf der Enscheder Straße kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten fertigten eine Anzeige, ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. An gleicher Stelle und aus demselben Grund beendeten die Beamten wenig später auch die Fahrt eines 32-jährigen Mannes. Sie fertigten eine Anzeige und erhoben eine Sicherheitsleistung des Rumänen; auch bei ihm schloss sich die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell