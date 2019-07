Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand einer Gartenlaube

Gütersloh (ots)

Gütersloh- (AG) - Am Samstagabend (20.07.), gegen 23:04 Uhr, wurde der Brand einer Gartenlaube in einem Schrebergarten an der Oststraße in Gütersloh gemeldet. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannte die hölzerne Gartenlaube, die in einem Schrebergarten aufgestellt war, in voller Ausdehnung. Durch den Einsatz der Gütersloher Feuerwehr war das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte gelöscht werden. Durch die Brandeinwirkung wurde die Gartenlaube samt Inventar stark beschädigt. Ermittlungen zur Brandursache ergaben, dass der 38 jährige Besitzer mittels Benzin die glimmenden Holzscheite in einer Feuertonne stärker zum Brennen bringen wollte. Hierbei sprang das Feuer auf den Benzinkanister über, den er sofort zur Seite warf. Das Feuer des brennenden Kanisters entzündete schließlich die Gartenlaube. Der Besitzer und drei weitere anwesende Personen konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell