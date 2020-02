Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Presseaufruf aufgrund eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort

Soltau (ots)

Am Montag, dem 27.01.2020 kam es am Nachmittag zu einem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle auf dem "unteren Therme-Parkplatz" der Soltau-Therme (Zufahrt über die Scheibenstraße). Gegen 13:30 Uhr wurde der PKW VW Polo in weiß mit Hamburger-Kennzeichen in einer Parklücke auf dem Therme-Parkplatz abgeparkt. Bei der Rückkehr um 16:30 Uhr wurde ein nicht geringer Schaden an der rechten Fahrzeugseite festgestellt. Seine Personalien hinterließ der Verursacher jedoch nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder verursachenden Fahrzeug machen können.

Bitte melden sie sich bei der Polizei Soltau unter 05191-93800.

