Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, Raser gestellt - Führerschein und Auto sichergestellt

Mainz (ots)

Sonntag, 24.11.2019, 06:45 Uhr

Mit vermutlich über 150 km/h ist der Fahrer eines PKW am frühen Sonntagmorgen bei Rot über die Kreuzung Rheinstraße - Quintinstraße in Richtung Altstadt gefahren. Polizeibeamte haben dies beobachtet, die Verfolgung aufgenommen und mit der Unterstützung weiterer Streifenwagen den PKW bereits in Höhe der Malakoffpassage an der Holzhofstraße stellen und kontrollieren können. Der 24-jährige Fahrer verhält sich in der Kontrolle unkooperativ und aggressiv, kann sich aber mit einem Führerschein ausweisen. Bei einer späteren Überprüfung erreicht er eine Alkoholkonzentration von fast 1 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird sein Führerschein sichergestellt und der PKW, ein Kompaktsportler mit über 200 PS zunächst eingezogen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird eingeleitet. Der tatsächliche Besitzer des PKW meldet sich im Laufe des Sonntags bei der Polizei und teilt mit, dass der Fahrer keine Erlaubnis hatte, seinen PKW zu fahren. Auch hier wird ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Der unbefugte Gebrauch eines KFZ kann mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft werden.

