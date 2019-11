Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Blutentnahme nach Trunkenheitsfahrt

Nieder-Olm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:50 Uhr, meldeten mehrere Zeugen eine Streitigkeit zwischen 6 Personen in Nieder-Olm. Die Aggressoren seien mit einem schwarzen PKW geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug mit 3 Insassen in der Nähe festgestellt und kontrolliert werden. Beim Fahrer, einem 29-jährigen aus Mainz-Finthen, konnte starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Er wurde auf die Dienststelle mitgenommen und hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da er ohne Führerschein unterwegs war und einen eingesetzten Beamten beleidigte erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen.

