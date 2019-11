Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, Poser zeigt sich uneinsichtig

Mainz (ots)

Sonntag, 24.11.2019, 00:15 Uhr

Weil er, in der Nacht auf Sonntag den Motor seines über 400 PS starken deutschen Sportwagens mehrfach aufheulen lässt und sehr stark beschleunigt, wird der 19-jährige Fahrer in der Mittleren Bleiche einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er ist weder kooperativ, kann keinen Führerschein und Fahrzeugschein vorlegen, noch zeigt er Einsicht in sein Fehlverhalten. Für dieses und die fehlenden Dokumente erhält er in den nächsten Tagen einen Bußgeldbescheid

