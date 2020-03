Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Trecker verliert Tankdeckel in Twistringen - B 69 zwischen Diepholz und Vechta nach LKW Unfall gesperrt ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch

Am Dienstag zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr kam es in Brinkum in der Samlandstraße zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus. Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt durch eine nicht verschlossene Terrassentür. Aus dem Schlafzimmer im Erdgeschoss wurde eine offen abgestellte Geldkassette mit Schmuck und Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660, zu melden.

Twistringen - Polizei sucht Trecker

Die Polizei Twistringen ist auf der Suche nach einem vermutlich roten Trecker. Eine Pkw-Fahrerin war am Montag, 02.03. gegen 13.30 Uhr, auf der B 51 in Richtung Bassum unterwegs. In Höhe der Einmündung Hinterm Felde war ihr ein Trecker entgegen gekommen. Dieser verlor einen Tankdeckel, der in den Motorkühler des Pkw einschlug. Die Pkw-Fahrerin bemerkte den Schaden erst am Ende der Fahrt. Die Polizei Twistringen sucht nun den Trecker, der am Montag gegen 13.30 Uhr in Richtung Twistringen die B 51 befuhr und nun einen Tankdeckel vermisst. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243/942420, entgegen. (Foto zum download im presseportal)

Twistringen - Fahren unter Drogen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Mittwoch um 17.30 Uhr ein 20-jähriger Twistringer angehalten, der offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln sein Kraftfahrzeug geführt hat. Nachdem er einen Urintest verweigerte, wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe im Krankenhaus angeordnet.

Varrel (Sulingen) - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am späten gestrigen Abend ereignete sich in Varrel im Ortsteil Schäkeln ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro entstand. Gegen 23:45 Uhr war ein 19-jähriger Fahranfänger aus Sulingen auf der Kreisstraße 19 von Varrel in Richtung Barenburg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Das Brückengeländer wurde total zerstört, der Fahrer des PKW blieb glücklicherweise unverletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sudwalde - Verkehrsunfall

Glück im Unglück hatte gestern Abend ein 56-jähriger Mann aus Sulingen bei einem Verkehrsunfall in Sudwalde. Gegen 19:10 Uhr war der Mann mit seinem VW Polo auf der Mallinghäuser Straße in Richtung Sulingen unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Ursache war offenbar, dass dem Fahrer während der Fahrt die Brille heruntergefallen war und er danach suchte. Der 56-jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro.

Barnstorf - Verstoß gegen Tierschutzgesetz

Ein Anwohner der Straße Kolkesch hat am Dienstagmittag eine Taube in seinem Garten gefunden. Die Taube war offensichtlich erschossen worden und dann vermutlich vom Baum gefallen. Der Anwohner hat keinen Schuss gehört und grenzt die Tatzeit aber von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr ein. Hinweise, auf Wunsch auch vertraulich, nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442/ 802900, entgegen.

Diepholz - Lkw an der B 69 im Graben

Gegen 10.15 Uhr am heutigen Donnerstag geriet ein mit Hühnerkot beladener Lkw-Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab streifte einen Baum und blieb in Schräglage im Garben liegen. Der Sattelzug hatte die B 69 von Vechta Richtung Diepholz befahren, als nach Aussagen des Fahrers, ein Pkw im Gegenverkehr im Überholvorgang auf seine Fahrspur kam. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte er seinen Zug nach rechts und kam dabei zu weit in den weichen Seitenraum. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die B 69 musste für die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde von der Straßenmeisterei eingerichtet.

