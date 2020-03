Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Hoher Schaden bei Unfall in Stuhr - Einbruch in Schützenheim in Sulingen - Bauwagen in Syke aufgebrochen ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 15:30 Uhr kam es in Seckenhausen auf der Hauptstraße (B51) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 79-jähriger Bremer befuhr mit seinem Nissan die B 51 in Richtung Bassum und übersah dabei die Rotlichtampel an der Kreuzung Industriestraße. Ein 63-jähriger KIA-Fahrer aus Stuhr wollte die Kreuzung überqueren und kollidierte mit dem Bremer. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf ca. 11000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Sulingen - Einbruch

In der Zeit von Montag, 02.03.2020, 20.30 Uhr bis Dienstag,03.03.2020, 08.00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in das Schützenheim in Sulingen, Breslauer Straße. Sie stiegen durch ein Toilettenfenster in das Schützenheim ein und entwendeten Getränke im Wert von ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Landkreis - Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Gleich drei Pkw-Fahrer wurden am gestrigen Dienstag von der Polizei kontrolliert und mussten ihre Weiterfahrt abbrechen. Gegen 11.45 Uhr kontrollierte die Polizei einen 22-jährigen Pkw-Fahrer im Parkweg in Diepholz. Der zweite Fahrer, ein 34-jähriger Lemförder, geriet gegen 23.40 in Lemförde in eine Polizeikontrolle. Nur ein paar Minuten später, gegen 23.45 Uhr, stoppte die Polizei in Wagenfeld auf der Hauptstraße einen 35-jähriger Fahrer aus Lübbecke. Allen drei Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Drei wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Twistringen - Einbruchsversuch

In der Zeit vom 10.02.2020, 15.00 h bis zum 02.03.2020, 08.30 h überwanden bisher unbekannte Täter den Zaun des Freibades Jahnstraße in Twistringen und versuchten die Tür zur Werkstatt gewaltsam zu öffnen, was nicht gelang. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Twistringen, Tel. 04243/94242-0.

Syke - Bauwagen aufgebrochen

In Syke, im Friedeholz, drangen bisher unbekannte Täter in der Zeit vom 02.03.2020, 16.00 h bis zum 03.30.2020, 07.00 h, gewaltsam in einen Bauwagen der niedersächsischen Forstverwaltung ein. Die Täter entwendeten offensichtlich nichts, hinterließen aber einen erheblichen Sachschaden von ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Syke, Tel. 04242/969-0.

