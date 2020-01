Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Angeblicher Raub eines Smartphones

Speyer (ots)

Ein 18 - jähriger Mann wurde nach eigenen Angaben am 19.01.2020, gg. 02.40 Uhr, in der Nähe des Speyerer Altpörtels von einem Unbekannten körperlich angegriffen. Hierbei sei ihm auch sein Smartphone entwendet/geraubt worden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.

