Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Sachbeschädigungen Alla Hopp Anlage

Speyer (ots)

Am 18.01.2020, gg. 19.30, wurden auf der Alla Hopp Anlage in Speyer zwei 15-Jährige aus Speyer ertappt, welche gerade verschiedene Sachbeschädigungen begangen hatten. Die Jugendlichen hatten zunächst in der Behindertentoilette verschiedene Einrichtungsgegenstände beschädigt; anschließend aus der Behindertentoilette eine Packung Papierhandtücher entnommen und mit diesen Handtüchern auf dem Tartanboden bei den Fitnessgeräten ein Feuer entzündet. Durch dieses Feuer wurde der Tartanboden in Mitleidenschaft gezogen und leicht beschädigt. Die Jugendlichen wurden in die Obhut ihrer wenig begeisterten Eltern übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell