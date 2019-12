Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn, Heidkampstraße - Zeugen nach Einbruch gesucht

Bad Segeberg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Heidkampstraße in Quickborn hat die Kriminalpolizei Pinneberg die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Unbekannte Täter verschafften sich am 21.12.19 in der Zeit zwischen 11 und 20:45 Uhr gewaltsam Zutritt in das Haus. Was entwendet wurde, steht bisher noch nicht fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Heidkampstraße oder Schützenstraße geben können, unter 04101/2020 bei der Kriminalpolizei Pinneberg anzurufen.

