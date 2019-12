Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Borstel-Hohenraden - Polizei nimmt drei Einbrecher auf frischer Tat fest

Bad Segeberg (ots)

Da half auch verstecken nicht mehr - Polizeibeamte aus Pinneberg nahmen gestern in den frühen Abendstunden drei Einbrecher in einer Scheune auf frischer Tat fest.

Kurz vor 18 Uhr teilte ein aufmerksamer Anwohner aus der Quickborner Straße über den Polizeinotruf mit, dass er in der Scheune eines ehemaligen Bauernhofes Taschenlampenschein gesehen und verdächtige Geräusche gehört habe.

Mehrere Polizeibeamte aus Pinneberg, Rellingen, Quickborn und Norderstedt fuhren sofort zum Einsatzort und stellten sich taktisch auf.

Als die ersten Beamten die Scheune betraten, sahen sie drei Personen in den hinteren Bereich flüchten. Dieser dient als Lagerraum war mit Kartons und Schränken vollgestellt, so dass eine schnelle Verfolgung nicht möglich war. Die Polizeibeamten durchsuchten die Scheune und nahmen zunächst einen 30-jährigen Rumänen fest, der sich in einem alten Garderobenschrank versteckt hielt. Bei dem Entfernen von losen Holzbrettern einer Zwischenwand erkannten die Polizeibeamten das Versteck von zwei weiteren Tätern. Sie nahmen eine 22 und einen 24-jährigen Rumänen ebenfalls fest und brachten diese in das Polizeigewahrsam nach Norderstedt. Die drei Einbrecher werden heute Nachmittag dem Gericht vorgeführt.

