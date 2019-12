Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Beckersbergstraße

Mehrere Verletzte nach Schlägerei; Polizei erbittet Hinweise

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 21.12.2019, verletzten sich in Henstedt-Ulzburg mehrere Männer bei einer Schlägerei in der Beckersbergstraße. Gegen 02:00 Uhr hatte es in einem Pub Streitigkeiten mit einer betrunkenen Frau gegeben. Kurze Zeit später kamen mehrere Männer und eine Frau in den Pub und brachten die betrunkene Frau aus der Kneipe. Als ihnen mehrere Gäste folgten, sollen die Männer die Gäste mit Fäusten, Gläsern und einem Schlagstock in und vor der Bar angegriffen haben. Danach stiegen sie in drei Pkw und fuhren in Richtung Kaltenkirchen davon. Bei der Schlägerei verletzten sich mehrere Männer. Rettungskräfte brachten zwei von ihnen mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die flüchtigen Personen werden wie folgt beschrieben: 1. Person: weiblich, 18-22 Jahre alt, etwa 1,65 m groß, dunkle Haare, südeuropäisches Aussehen; Jacke; 2. Person: männlich, 18-24 Jahre, schlank, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, südeuropäisches Aussehen, weißes Oberteil; 3. Person: männlich, etwa 25 Jahre, kräftig bis dicklich, dunkle Haare, Vollbart, südeuropäisches Aussehen; 4. Person: männlich, 18-22 Jahre alt, sehr schlank, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, südeuropäisches Aussehen, rotes Oberteil.

Alle vier sollen in einem dunklen Mercedes vorgefahren sein.

5. Person: männlich, 30-35 Jahre alt, dick, kurze dunkle Haare, Bart, südeuropäisches Aussehen, blaues T-Shirt, trug einen Schlagstock. Er kam nach dem Mercedes in einem Citroen Jumpy Space Tourer vorgefahren, in dem noch mindestens eine weitere Person saß.

Außerdem soll noch ein älterer, schwarzer Audi A 6 vorgefahren sein. Hierzu gibt es bisher keine Beschreibungen der Insassen.

Die Polizei Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04193-99130 um Hinweise. Wer hat die Tat beobachtet und/oder kann weitere Angaben machen? Wer kann Hinweise zu der betrunkenen Frau und den Tätern geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell