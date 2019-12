Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, Glashütter Damm

Polizei erbittet Hinweise nach Wohnungseinbruch

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 21.12.2019, kam es in Norderstedt zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte im Glashütter Damm. Die Täter verschafften sich zwischen 15:45 und 18:00 Uhr gewaltsam Zutritt und entwendeten einen Schmuckkasten mit diversem Silberschmuck. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Gegen 18:00 Uhr hatte eine Anwohnerin zwei Männer beobachtet, die von dem Grundstück wegrannten. Die Männer hatten eine normale bis athletische Statur und waren dunkel gekleidet. Vermutlich flüchteten sie, weil die Bewohner nach Hause kamen. Die Kriminalpolizei Pinneberg, Sachgebiet 4, hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise. Wer hat die Tat oder die Täter beobachtet?

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell