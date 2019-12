Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen, An der Moorkoppel

Feuerwehrmann bei Einsatz bestohlen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 19.12.2019, wurde in Kaltenkirchen ein Feuerwehrmann bei einem größeren Einsatz in der Straße "An der Moorkoppel" bestohlen. Für den Einsatz musste er seine private Kleidung ausziehen und einen Chemieschutzanzug anziehen. Seine private Kleidung, in der sich auch seine Geldbörse befand, legte er in eine Einsatzkiste, die im abgesperrten Einsatzbereich stand. Zwischen 15:30 und 17:00 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Person seine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren und ließ seine Kleidung neben der Kiste liegen. Die Polizei Kaltenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04191-30880 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell