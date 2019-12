Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Sülfeld, Neuer Weg

Polizei erbittet Hinweise nach Einbruch in Supermarkt

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, den 20.12.2019, kam es in Sülfeld zu einem Einbruch in einen Supermarkt. Um kurz vor 3 Uhr verschafften sich vier Täter gewaltsam Zutritt zu einem Lebensmittelmarkt in der Straße "Neuer Weg." Sie entwendeten Tabakwaren und Rasierklingen und flüchteten über einen Zaun, weiter über den angrenzenden Friedhof bis zur Straße "In die Ecke." Hier sind sie vermutlich in ein Fahrzeug gestiegen und weggefahren. Durch die Tat löste die Alarmanlage aus. Der Sicherheitsdienst informierte die Polizei. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Die Täterbeschreibungen anhand der Videoaufzeichnungen: 1: Täter: männlich, kräftig, hellblaue Oberbekleidung mit langen Ärmeln, Sturmhaube, Handschuhe; 2. Täter: männlich, schwarze Oberbekleidung mit langen Ärmeln, schwarze Hose, schwarzes Cap (darunter weißes Bekleidungsstück), Handschuhe; 3. Täter: dunkelblaue Oberbekleidung (kurzärmlig oder hochgekrempelt), weißes Halstuch, Sturmhaube; 4. Täter: schwarze Oberbekleidung, dunkle Hose, Sturmhaube, Handschuhe.

Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise. Wer hat die Tat oder eventuelle Vorbereitungshandlungen beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Tätern machen? Wer hat im Bereich der Straße "In der Ecke" das mutmaßliche Fluchtfahrzeug gesehen?

