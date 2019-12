Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Kleistring

Polizei erbittet Hinweise nach Wohnungseinbruch

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 19.12.2019, kam es in Henstedt-Ulzburg zu einem Wohnungseinbruch in der Kleiststraße. Zwischen 08:10 und 19:20 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und entwendeten Schmuck. Ein Nachbar hatte gegen 11:00 Uhr einen bisher unbekannten Mann an der Haustür des betroffenen Hauses beobachtet, der möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang steht, das Grundstück aber wieder verlassen hatte. Er wird wie folgt beschrieben: schlank, etwa 1,80 m groß, dunkelbraunes Haar, Vollbart, grüne Arbeitshose, mitteleuropäisches Aussehen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg, Sachgebiet 4, hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zu der Identität des beschriebenen Mannes geben?

